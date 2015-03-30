Станция столичного метро "Шулявская" временно закрыта на вход из-за ремонта эскалатора

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как уточнили в пресс-службе, "сегодня, 30 марта, около 11:00 на станции метро "Шулявская" вышел из строя эскалатор № 1 нижнего наклона. Поскольку эскалатор № 3 находится на капитальном ремонте, подъем пассажиров с платформы обеспечивает эскалатор № 2. Спускаться приходится пешком".

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что сейчас аварийная бригада работает над устранением неполадки, после чего эскалатор будет запущен в работу.

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Для избежания давки, станция "Шулявская" временно закрыта на вход, в связи с необходимостью аварийной замены ступеньки. После проведения ремонта работа станции в обычном режиме сразу будет восстановлена, отметили в пресс-службе КГГА.