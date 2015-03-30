Столичные супермаркеты необоснованно завышают цены продуктов на 20-30% - АМКУ

Как сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), к таким выводам комитет пришел после рассмотрения дела о нарушении крупнейшими продовольственными торговыми сетями Киева законодательства о защите экономической конкуренции.

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«Комитетом установлено, что, несмотря на проконкурентную структуру рынка розничной торговли, которая должна обеспечивать снижение цен (или недопущение их необоснованного роста) и повышение качества товаров, фактически рынок действует в режиме существенного ограничения конкуренции в результате антиконкурентных согласованных действий его основных участников. В результате происходит необоснованное повышение на 20-30% и более цен на продовольственные товары, которые платят конечные потребители», - говорится в сообщении АМКУ.

Как отмечают в комитете, в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране, в том числе усиления инфляционных процессов, такие действия торговых сетей приводят к росту социального напряжения в обществе.

Среди возможных путей урегулирования проблемы АМКУ называет создание соответствующих эффективных механизмов саморегулирования рынка с учетом положительного опыта Европейского Союза, а именно, внедрение Правил профессиональной этики среди игроков рынка продуктового ритейла. При этом в комитете настаивают, что данный документ после его разработки и утверждения должен быть обязательным для выполнения.

В АМКУ также считают целесообразным обеспечить привлечение широкого круга участников отрасли к разработке указанных правил и предлагает профильным ведомствам, бизнес-ассоциациям и общественности принять в этом участие.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе АМКУ рекомендовал 13 крупнейшим торговым сетям снизить цены на продовольственные товары. В Антимонопольном комитете сообщали, что в ходе проверки торговых сетей в крупнейших городах Украины комитет пришел к выводу, что сети в отдельных случаях допускали завышение цен на некоторые группы товаров, что в конечном итоге привело к дальнейшему росту цен по всей стране.

Ранее, в 2012 году, АМКУ обвинил крупнейшие торговые сети Украины в картельном сговоре и необоснованном завышении цен на продукты питания. Тогда основанием для расследования стало применение торговыми сетями похожих механизмов, которые могли привести к экономически необоснованному повышению цен на продукты питания. В частности, цены на молочную продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, мясо и рыбу в 2011 году и в начале 2012 года повысились на 15-60%. В то же время индекс потребительских цен в тот период вырос лишь на 13,5%.

За совершение подобных действий законодательство предусматривает максимальные штрафные санкции в размере до 10% дохода компаний-ответчиков, что в абсолютных цифрах составляет около 20 млрд грн. Вместе с тем, в ноябре 2014 года и.о. главы АМКУ Николай Бараш заявил, что комитет отказался от намерения наложить штраф на ритейлеров в размере 20 млрд грн, но при этом собирается инициировать изменение правил игры на рынке розничной торговли. В то же время, комитет неоднократно обещал вынести окончательное решение в деле о картельном сговоре сетей «в ближайшие недели». Однако этого не произошло и по сей день.