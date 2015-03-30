Киевская городская электричка до 8 апреля будет ходить по расписанию выходного дня

По информации КП «Киевпасстранс», в связи с проведением предприятием «Юго-Западная железная дорога» ремонтных работ на станции «Киев-Волынский» по 8 апреля 2015 года включительно поезда городской электрички будут курсировать по расписанию выходного дня.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, подробную информацию можно узнать в разделе «Расписание движения» на сайте «Киевпасстранса»: http://kpt.kiev.ua/.