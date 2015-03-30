В Киеве возле метро милиция задержала мужчину с гранатой

Об этом сообщает пресс-служба Голосеевского РУ МВД в Киеве.

«В дежурную часть Голосеевского райуправления столичной милиции поступило сообщение от автопатруля полка милиции общественной безопасности особого назначения о задержании мужчины. Он, увидев сотрудников милиции, бросил на землю предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Голосеевского РУ и специалисты взрывотехнической службы ГУ МВД Украины в г. Киеве. Предмет, похожий на гранату, и запал к ней изъяли и направили на экспертное исследование, а правонарушителя задержали»,– говорится в сообщении.

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Злоумышленником оказался 39-летний уроженец Луганской области, безработный, с его слов, ранее не судим. Он рассказал, что около двух недель назад приехал в Киев для трудоустройства. Гранату нашел на улице и решил оставить себе. Когда увидел сотрудников милиции, испугался, бросил гранату и начал убегать.

Следственным отделом Голосеевского районного управления МВД Украины в Киеве открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.