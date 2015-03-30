Станция киевского метро "Шулявская" возобновила работу
13:59, 30 марта 2015Киев
704
Восстановлен нормальный режим работы станции киевского метро "Шулявская", которая была закрыта на вход пассажиров из-за ремонта эскалатора.
Станция работает в нормальном режиме / uklon.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
"После аварийной замены четырех ступенек на эскалаторе № 3 нижнего наклона, в 13:15 работу станции "Шулявская" восстановлено в нормальном режиме", - говорится в сообщении.
Читайте такжеНа красной ветке метро произошли перебои с движением поездов: на "Вокзальной" остановился состав
Как сообщал УНИАН, около 11:00 на станции метро "Шулявская" вышел из строя эскалатор, в результате чего станцию закрыли на вход для аварийной замены ступеньки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter