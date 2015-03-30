Станция киевского метро "Шулявская" возобновила работу

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"После аварийной замены четырех ступенек на эскалаторе № 3 нижнего наклона, в 13:15 работу станции "Шулявская" восстановлено в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, около 11:00 на станции метро "Шулявская" вышел из строя эскалатор, в результате чего станцию закрыли на вход для аварийной замены ступеньки.