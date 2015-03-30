Воры метят ценниками почтовые ящики квартир, которые собираются ограбить - соцсети

Об этом написал в Facebook музыкант и сказочник Сашко Лирник (Александр Власюк).

"Предупреждаю всех.Сейчас в Киеве аншлаг ограблений квартир.Реально в десятки раз.Не хочу намекать из-за чего.НО!!!! Обнаружена технология.Предварительно наводчик отслеживает и выбирает квартиры для грабежа - когда дома никого нет, или там лишний кондиционер висит.Главное то, что наводчик "помечает" номера квартир в подъезде. Он наклеивает метки - бумажки от ценников на почтовые ящики этих квартир.Затем эти квартиры грабят.Это подтверждено.Проверьте у себя дома", - написал он.

Читайте такжеИз-за участившихся ограблений силовики и активисты снова начали патрулировать улицы КиеваВ милиции предполагают такую возможность и советуют обращаться к участковому, пишет Сегодня.

"Я регулярно срываю эти наклейки и слежу за незнакомцами в подъезде. После того, как обокрали квартиру в нашем доме на вул. Автозаводской", - говорит киевлянин Александр Пилипчук.

При этом в милиции добавляют, что за три месяца прошлого года в Киеве обокрали 1550 квартир, а в этом году за такой же период - 1506, то есть информация об участившихся ограблений в десятки раз не соответствует действительности.