Станцию метро "Шулявская" закрыли из-за двух кухонных ножей в эскалаторе

Стали известны подробности остановки эскалатора на станции метро "Шулявская", которую сегодня днем закрыли на вход для пассажиров, сообщает Сегодня.

"Нашим ремонтникам пришлось поменять четыре ступеньки эскалатора в аварийном режиме. Оказалось, что кто-то из пассажиров засунул в них два кухонных ножа. Из-за этого эскалатор остановился и нам пришлось закрыть станцию на вход пассажиров и в срочном порядке ремонтировать эскалатор", – рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена.

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"Наши структурные подразделения будут выяснять все обстоятельства. Ситуацию мы разрешили, ремонт провели <...> Но мы очень просим не делать подобных вещей, ведь это может закончиться трагедией", – добавляют в метро.

Отмечается, что у ремонтников столичного метрополитена собралась уже целая коллекция вещей, которые попадают в створки эскалатора: монеты, жетоны, каблуки от женской обуви, а вот ножи попали в подземку впервые.