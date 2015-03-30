Станцию метро "Шулявская" закрыли из-за двух кухонных ножей в эскалаторе
Сотрудники столичного метрополитена сегодня в срочном порядке ремонтировали эскалатор на станции метро Шулявская.
Стали известны подробности остановки эскалатора на станции метро "Шулявская", которую сегодня днем закрыли на вход для пассажиров, сообщает Сегодня.
"Нашим ремонтникам пришлось поменять четыре ступеньки эскалатора в аварийном режиме. Оказалось, что кто-то из пассажиров засунул в них два кухонных ножа. Из-за этого эскалатор остановился и нам пришлось закрыть станцию на вход пассажиров и в срочном порядке ремонтировать эскалатор", – рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена.
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"Наши структурные подразделения будут выяснять все обстоятельства. Ситуацию мы разрешили, ремонт провели <...> Но мы очень просим не делать подобных вещей, ведь это может закончиться трагедией", – добавляют в метро.
Отмечается, что у ремонтников столичного метрополитена собралась уже целая коллекция вещей, которые попадают в створки эскалатора: монеты, жетоны, каблуки от женской обуви, а вот ножи попали в подземку впервые.