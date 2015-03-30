Метрополитен просит участников боевых действий носить удостоверения

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в соответствующем разъяснении.

Также в метрополитене сообщили, что в случае предъявления соответствующего удостоверения в развернутом виде среди военнослужащих право на бесплатный проезд в метрополитене имеют:

военнослужащие срочной службы (к предъявлению военный билет с запиской об увольнении);

военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие боевых действий и приравненные к ним лица, родители военнослужащих, которые погибли или умерли или исчезли во время прохождения военной службы (к предъявлению пенсионное удостоверение с отметкой «Инвалид армии», удостоверение инвалида войны, удостоверение участника боевых действий, удостоверение члена семьи погибшего);

Читайте такжеСтатус участника боевых действий получили уже свыше 22 тысяч бойцов АТОкурсанты, которые проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях, подразделениях, до присвоения им первичного офицерского звания (к предъявлению военный билет с запиской об увольнении).

Данное обращение стало реакцией на инцидент 26 марта, когда на станции метро Петровка сотрудники метрополитена не разрешили бесплатный проход на станцию командиру взвода батальона имени Кульчицкого.

"Проведя служебное расследование по конфликтной ситуации, которая произошла 26 марта на станции метро «Петровка» с командиром взвода батальона имени Кульчицкого, сообщаем, что пассажир не предъявил удостоверение участника боевых действий, а потому не имел права на бесплатный проезд", - сказано в обращении.