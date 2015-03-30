Кличко требует от глав РГА немедленно лично выезжать на конфликтные объекты строительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил сегодня во время инспекции состояния благоустройства общественных объектов в Соломенском и Святошинском районах города, проводимого в рамках весеннего двухмесячника по уборке и озеленению столицы.

Так, при обсуждении очередного скандального строительства по улице Зверинецкая, 72, мэр отметил, что первым на ситуацию должен реагировать глава района.

«Председатель района должен сразу приехать на место конфликта. Лично должен изучить все документы и разобраться в ситуации. Если он не в состоянии самостоятельно решить проблему, тогда надо передавать материалы в горадминистрацию, в Киевсовет», - сказал мэр, обращаясь к руководителям районов.

В таком случае, добавил он, уже специальная комиссия будет рассматривать документы и будет искать пути разрешения конфликта.

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Кличко обратил внимание, что есть два варианта конфликтных строек: первый - когда это объект сооружают на самозахваченной земле, отсутствуют какие-либо документы по ведению строительства, второй - когда все необходимые документы у застройщика есть, но община выступает против строительства, так как сооружение «объекта в свое время не было согласовано с ней.

Мэр отметил, что в первом случае проблему решить проще и быстрее, во втором случае - нужно время, так как не исключена необходимость обращения в суд.

В любом случае, подчеркнул мэр, председатель района должен при первом же выезде на место конфликта разъяснить жителям, в чем заключается проблема и пути ее решения.

Кличко добавил, что нынешние конфликтные строительства возникли в связи с решениями прежней городской власти, и районная власть должна информировать об этом общество, чтобы не было необоснованных обвинений в адрес нынешнего руководства городом.

Справка УНИАН. На минувшей неделе жильцы близлежащих домов протестовали против строительства, ведущегося ООО «Укрбуддевелопмент» по адресу: улица Зверинецкая, 72.

На месте конфликта были нанесены телесные повреждения депутату Киевсовета Елене Ескиной, которая посещала объект с целью разобраться в ситуации и помочь общине в отстаивании своих прав.

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На сегодня в Киевсовете назначено совместное заседание постоянных комиссий по вопросам соблюдения законности, правопорядка и борьбы с коррупцией и по вопросам архитектуры и землепользования по застройке на улице Зверинецкой, 72.

Перед этим, 27 марта, комиссия Киевсовета по борьбе с коррупцией провела выездное заседание на указанном объекте с участием также представителя застройщика, который был обязан в кратчайшие сроки предоставить все разрешительные документы на строительство.

В то же время в Комиссии заявили, что в любом случае, учитывая сопротивление общины, инициировать расторжение договора аренды, тем самым лишив застройщика возможности строить объект.

Также в марте произошло столкновение между жителями и представителями застройщика по адресу Волгорадская, 25. Там телесные повреждения в ходе конфликта получили несколько местных жителей.