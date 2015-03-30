Кличко обещает демонтировать "опасные объекты" в переходах метро

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после посещения станции метро "Святошинская", передает его пресс-служба, пишет ZN.

В рамках ревизии установлено, что 63% объектов аренды не соответствуют нормам пожарной безопасности, сообщается в мэрии.

"На сегодня два договора расторгнуты, и срок еще 131 заканчивается в конце марта. С 1 апреля метрополитен не имеет законных оснований обеспечивать электроэнергией эти объекты. И, соответственно, подавать документы в город на продление договора аренды. С апреля все эти объекты будут находиться незаконно, и мы будем ходатайствовать, чтобы город нам помог демонтировать эти киоски и обеспечить безопасный проход пассажиров", - заявил руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

По его словам, в течение 2014 года получено более 80 звонков от псевдоминеров, и при каждой экстренной эвакуации пассажиров создавалась "пробка" на пешеходных переходах и в зонах эвакуации. "Все объекты, которые нарушают безопасность и мешают эвакуации пассажиров из метро, должны быть демонтированы", - заявил Кличко.