Милиция арестовала троих преступников, которые устроили стрельбу и "гонки" в центре Киева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, предварительно договорившись, злоумышленники ожидали в автомобиле, когда из дома по улице Городецкого выйдет мужчина. Как только он приблизился к засаде, злоумышленники начали стрелять из огнестрельного оружия.

На место происшествия прибыли правоохранители. Стрелки пытались скрыться с места преступления на автомобилях с фальшивыми номерами, однако их сразу задержали. Во время обыска правоохранители изъяли арсенал оружия - автомат и несколько пистолетов. В ходе проведения спецоперации один из подозреваемых, скрываясь, сбил работника милиции автомобилем.

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Троим мужчинам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 , ч. 2 п. 12 ст.115, ст. 348 (покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.