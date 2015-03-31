На некоторых дорогах Киева 1 апреля повышается разрешенный предел скорости движения

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ ГУ МВД в Киеве.

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"Как показывает опыт предыдущих лет, повышение предела скорости до 80 км/ч там, где это возможно, позволяет повысить пропускную способность дорог и снизить уровень аварийности. В связи с этим были определены 10 участков в Киеве, на которых целесообразно повысить разрешенную скорость движения", - говорится в сообщении.

Это участки на Набережном шоссе (от Почтовой площади до моста Патона); Надднепрянском шоссе; Столичном шоссе (от Южного мостового перехода до улицы академика Заболотного); на улице Саперно-Слободской (от улицы Гринченко до Южного мостового перехода); Южном мостовом переходе; Оболонском проспекте (от улицы Богатырской до улицы Малиновского); автодороге Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева); на проспекте Ватутина (от Московского моста до площади Керченской); улице Минской (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе) и на автодороге Т-1039 (ВКД от Гостомельского шоссе до Минского проспекта).