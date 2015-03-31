Кличко поручил чиновникам провести антикоррупционный аудит

Каждое столичное коммунальное предприятие должно провести аудит деятельности за предыдущие годы и выявить все возможные коррупционные схемы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время первого, учредительного заседания Антикоррупционного совета, сообщается на личном сайте главы КГГА.

"Главной преградой любым реформам является именно коррупция. Я хочу, чтобы меня услышал каждый столичный чиновник: если киевляне жалуются, что у них требуют взятки, а вы говорите, что у вас нет коррупционных схем - значит, вы сами принимаете в них участие", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что бороться с коррупцией нужно публично, прозрачно, разоблачать взяточников в киевской власти и на коммунальных предприятиях. И рассказывать об этом киевлянам. "Каждое предприятие, которое принадлежит киевской общине, должно провести аудит деятельности за предыдущие годы и выявить все лазейки, в которые испарялись бюджетные средства. И результаты будем слушать здесь - на заседаниях Антикоррупционного совета", - подчеркнул мэр Киева.

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Кличко также отметил, что столичная власть до сих пор ждет реагирования правоохранительных органов относительно результатов аудита с выявленными миллионными и миллиардными нарушениями. "Мы передали кипы бумаг с выявленными фактами хищения и, убежден, нечистые на руку чиновники должны быть наказаны", - отметил Киевский городской председатель.

Мэр также подчеркнул необходимость активно привлекать общественность к формированию, реализации и мониторингу антикоррупционной политики, а также к контролю. И заметил, что Антикоррупционный совет должен разработать и подать свои предложения относительно четких процедур предотвращения коррупции, устранения коррупционных рисков в деятельности столичной власти.

“А до 1 июня разработать и подать на утверждение Антикоррупционную программу Киева, - сказал Виталий Кличко. - Следующие наши встречи не должны стать обычной формальностью. На каждое заседание Антикоррупционного совета все участники должны приходить подготовленными: с конкретными фактами, цифрами, уличенными коррупционными схемами. Потому что именно ради такой работы создан этот орган”, - отметил он.