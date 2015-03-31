На двух линиях киевского метро с апреля поезда будут ходить чаще
17:33, 31 марта 2015Киев
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На Святошинско-Броварской и Куреневско-Красноармейской линиях киевского метрополитена с начала апреля будет сокращен интервал движения поездов.
На двух ветках метро поезда будут ходить чаще / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", на эти ветки выйдут 40 дополнительных вагонов, то есть 8 поездов.
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"Этот подвижной состав был отремонтирован за счет средств, выделенных предприятию Киевсоветом, а также полученных после введения нового тарифа", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе предприятия напоминают, что в конце прошлого года из инвентарного парка метрополитена из-за нехватки деталей были выведены 73 вагона. Еще 62 подлежат списанию в 2015 из-за истечения срока эксплуатации
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