Руководитель Киевавтодора уволен по собственному желанию
21:31, 31 марта 2015Киев
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Распоряжением Киевского городского головы №117 с должности генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» уволен Владимир Жуков.
Руководитель Киевавтодора уволился / Фото УНИАН
Согласно документу №117, Жукова уволен по собственному желанию с 16 марта ц.г.
Исполнение обязанностей гендиректора «Киевавтодора» с 17 марта временно возложены на заместителя Жукова Александра Густелева.
Читайте также"Киевавтодор" обещает в марте отремонтировать дороги на более чем 60 улицахКак сообщал УНИАН, Жуков был назначен на должность гендиректора «Киевавтодора» в мае 2014 г.
Также известно, что Жуков возглавлял корпорацию в период с 1998 года до 2007 года.
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