Руководитель Киевавтодора уволен по собственному желанию

Согласно документу №117, Жукова уволен по собственному желанию с 16 марта ц.г.

Исполнение обязанностей гендиректора «Киевавтодора» с 17 марта временно возложены на заместителя Жукова Александра Густелева.

Читайте также"Киевавтодор" обещает в марте отремонтировать дороги на более чем 60 улицахКак сообщал УНИАН, Жуков был назначен на должность гендиректора «Киевавтодора» в мае 2014 г.

Также известно, что Жуков возглавлял корпорацию в период с 1998 года до 2007 года.