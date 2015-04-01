С сегодняшнего дня столичным водителям вновь можно разгоняться до 80 км/ч

Это возможно на десяти участках автодорог. Среди них - часть Набережного, Надднепрянского и Столичного шоссе, Южный мост, Оболонский проспект и улица Минская, пишет ТСН.

Идея увеличения разрешенной скорости не новая. Ее в Киеве опробовали в прошлом году.

Нововведения, отчитываются в ГАИ, оправдалось. На этих скоростных дорогах аварийность уменьшилась.

Читайте такжеНа некоторых дорогах Киева 1 апреля повышается разрешенный предел скорости движения

Но с проспектом Бажана эксперимент не удался. Количество происшествий не увеличилось, но и не стало меньше. Поэтому в список он не попал.

На зимний период лояльные ограничения скорости отменялись по соображениям безопасности.

Как сообщалось, в ноябре столица переходит на зимний режим движения.