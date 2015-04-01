С сегодняшнего дня столичным водителям вновь можно разгоняться до 80 км/ч
С сегодняшнего дня столичная ГАИ увеличит для водителей лимит скорости на отдельных трассах города до 80 км/час. Фактически же без наказания те смогут выжимать на спидометре вплоть до сотни.
Это возможно на десяти участках автодорог. Среди них - часть Набережного, Надднепрянского и Столичного шоссе, Южный мост, Оболонский проспект и улица Минская, пишет ТСН.
Идея увеличения разрешенной скорости не новая. Ее в Киеве опробовали в прошлом году.
Нововведения, отчитываются в ГАИ, оправдалось. На этих скоростных дорогах аварийность уменьшилась.
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Но с проспектом Бажана эксперимент не удался. Количество происшествий не увеличилось, но и не стало меньше. Поэтому в список он не попал.
На зимний период лояльные ограничения скорости отменялись по соображениям безопасности.
Как сообщалось, в ноябре столица переходит на зимний режим движения.