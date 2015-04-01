Столичная власть начинает борьбу с незаконными парковками

На цьому наголосив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов під час демонтажу незаконної автостоянки на вул. Скляренка у Подільському районі міста.

«Сьогодні в Києві діє більше 400 нічних парковок: 181 з них працює офіційно, 160 – незаконно, власники ще 60 автостоянок відмовляються узаконювати свою діяльність, через що міський бюджет щороку втрачає 25 млн грн», – сказав він.

Ігор Ніконов підкреслив, що місто пропонує всім без винятку власникам «сірих» паркувальних майданчиків легалізувати свій бізнес, уклавши договір із профільним комунальним підприємством.

«У разі їхньої відмови, міська влада ліквідовуватиме такі парковки, а їхні земельні ділянки пропонуватиме тим підприємцям, які готові працювати прозоро та сплачувати паркувальний збір у бюджет міста», – зауважив він.

Так, на місці демонтованої сьогодні автостоянки вже за місяць має з’явитися офіційно оформлений паркувальний майданчик на 60 місць. Очікується, що з нього бюджет міста щороку отримуватиме близько 90 тисяч гривень.

При цьому перший заступник голови КМДА запевнив, що міська влада продовжуватиме роботу з демонтажу всіх незаконних споруд у столиці: парковок, МАФів, забудов тощо