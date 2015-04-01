В Киеве стреляли во время акции против новостройки, пострадал один человек

Конфликт произошел между активистами, которые заявляют о незаконности стройки, и охраной застройщика, сообщает Новое время.

Как можно судить из видео с места событий, огонь открыли представители службы безопасности, охраняющие стройплощадку, когда активисты повалили возведенный вокруг нее забор.

Раненый с Никольской Слободки Posted by Ирина Ковальчук on 1 квітня 2015 р.

В ответ участники протеста применили слезоточивый газ.

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"Приехала на общественные слушания на Никольско-Слободскую. От застройщика приехали общественники-титушки, открывшие по нас огонь, помимо этого в ход шли огнетушители, камни и коктейли Молотова. Слушать, в общем, нас никто не стал. Поэтому забор и был полностью снесен забор. Заваруха продолжается. Милиция пытается повесить стрельбу на активистов. Разбираемся. Видео позже", - сообщила у себя в Facebook о случившемся депутат Киевсовета Елена Еськина.

В то же время, ТСН сообщает, что пострадавший - милиционер: "На строительной площадке были слышны выстрелы. Пострадал милиционер. ... Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается оружие".

Ранее УНИАН сообщал, что Геращенко рассказал подробности драки на скандальной стройке возле метро Осокорки.