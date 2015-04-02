Во время стрельбы в Киеве ранили милиционера, правоохранители задержали 9 человек - МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в г.Киеве.

"Сегодня в 19.28 по спецлинии «102» поступило сообщение, что возле новостройки на территории Днепровского района Киева собрались люди по поводу прекращения строительства. На строительной площадке слышны выстрелы", - рассказали в МВД.

На место происшествия немедленно выехали несколько следственно-оперативных групп районного управления, наряды патрульной службы Днепровского района, руководство райуправления и столичного Главка милиции.

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"По указанному адресу было выявлено группу радикально настроенных людей. Кроме того, участники акции протеста также сломали бетонный забор вокруг строительства", - сообщили в милиции.

Также сообщается, что на месте строительства сотрудники милиции блокировали автомобиль, в котором было найдено оружие, а именно: автомат Калашникова, помповые ружья, несколько десятков патронов. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

По словам начальника ГУМВД Украины в г. Киеве Александра Терещука, во время инцидента получил ранения в область лица один из руководителей Днепровского райуправления милиции. На данный момент, уже задержаны и доставлены в милицию 9 человек. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве стреляли во время акции против новостройки, пострадал один человек.