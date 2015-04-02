В Киеве возле банка прогремел взрыв (фото, видео)
В столице произошел взрыв возле банка на улице Борщаговской.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киеве.
«2 апреля 2015 года в 04.13 по спецлинии «102» поступило сообщение, что возле дверей центрального входа в отделение филиала одного из банков на улице Борщаговской произошел взрыв», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, сработало неустановленное взрывное устройство.
Взрывной волной повреждены металлопластиковые конструкции и стекло двух витринных окон и входных дверей, отметили в милиции.
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Пострадавших в результате взрыва граждан нет.
С места происшествия специалисты взрывотехнической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в городе Киеве изъяли фрагменты неизвестных предметов, которые направлены на экспертизу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения данного правонарушения и принимают меры по задержанию подозреваемых, подчеркивается в сообщении.