Милиция предотвратила еще один возможный взрыв возле банка в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба МВД Киева.

"Рядом с банковским учреждением правоохранители нашли металлическую банку, перемотанную черной изолентой. С помощью робота-сапера найденный предмет поместили в специальную емкость и обезвредили. Части подозрительного предмета будут направлены на исследование. После его проведения будет выяснено содержимое металлической банки", - говорится в сообщении.

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По данным столичной милиции, информация о найденном предмете поступила в Шевченковское райуправление столичной милиции в 08:14 в четверг по спецлинии 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице произошел взрыв возле банка на улице Борщаговской. По предварительной информации, сработало неустановленное взрывное устройство.