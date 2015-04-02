В Киеве руководителю вуза стреляли в спину

Поздно вечером в милицию поступило сообщение о том, что на улице Багговутовской вроде бы слышались выстрелы.

На месте происшествия сотрудники районного управления установили, что 56-летний мужчина получил огнестрельное ранение спины, когда заходил к лифтовую кабину. Киевлянина госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД.

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Сообщается, что мужчина работает на руководящей должности в одном из высших учебных заведений Киева. Он сообщил, что конфликтов, напряженных отношений на работе или в других сферах не имеет. В настоящее время потерпевший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве начато уголовное производство по ч.2. ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие уголовную ответственность за совершение покушения на убийство.