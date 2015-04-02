“Киевгорстрой” передал 38 квартир жертвам аферы “Элита-центр” в 2014 году

Об этом заявил Президент ПАО ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир.

“В целом же, если суммировать предыдущие годы, "элитовцы" получили от нас 235 квартир площадью свыше 16 тысяч кв.м. Мы не можем оставаться в стороне, когда люди оказались в таком сложном положении. "Киевгорстрой" - единственная строительная компания, которая в свое время пришла им на помощь”, - подчеркнул Игорь Кушнир.

Глава “Киевгорстроя” рассказал также о других благотворительных программах, которые поддерживает холдинг: “Сейчас мы оказываем поддержку военному госпиталю, а также ряду добровольческих батальонов, воюющих в зоне АТО. Речь идет об амуниции, технике, медикаментах. Оказываем поддержку ВОО "Крылья 8 сотни", которая занимается помощью семьям погибших и раненных бойцов, а также поисковикам из организации "Закончим войну”, - заявил он.

По словам Игоря Кушнира, несмотря на кризис и тяжелое положение в стране объем построенного в 2014 году жилья компанией “Киевгорстрой” вырос на 18%, холдинг ввел в эксплуатацию 20 жилых домов на 4 610 квартир площадью 302 208 квадратных метров.

“В текущем году мы планируем построить еще больше, чем в прошлом. А именно - речь идет о порядка 360 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это 3 больших объекта - микрорайон Позняки, 4-А, "Французский квартал" и ЖК на Глушкова. Плюс несколько точечных объектов”, - заявил Игорь Кушнир.