Кличко вручил государственные награды родным погибших бойцов АТО

Мэр Киева Виталий Кличко вручил государственные награды родным погибших Героев - бойцов 12-го батальона в начале заседания Киевсовета.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале КГГА.

«Хочу сообщить, что на нашем заседании присутствуют родные наших Героев-защитников, бойцов 12-го батальона. И мы должны выполнить почетную миссию. Вручить государственные награды, присвоенные в соответствии с указом Президента. К сожалению, посмертно», - сказал Кличко.

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Поддержать семьи своих погибших собратьев пришли также бойцы 12-го батальона. Мэр, депутаты Киевсовета и бойцы почтили минутой молчания память Героев.

«Мы сегодня должны сделать все, чтобы помочь семьям, которые потеряли своих мужей, отцов, сыновей или братьев. Обращайтесь, пожалуйста, - все, что в наших силах, городская власть будет делать», - отметил мэр Киева.