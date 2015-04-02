В Киеве вводят особые контртеррористические меры, заявляют в КГГА

Об этом заявил первый зампредседателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов, сообщает 112.ua.

"Да, мы уже это делаем, просто не хочу говорить, чтобы не было известно какие они. Но мы это уже делаем", - заявил Никонов в ответ на вопрос о том, вводятся ли в Киеве особые контртеррористические меры.

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Кроме этого, согласно сообщению, начальник Киевской милиции Александр Терещук заявил, что введен усиленный режим несения службы.

По его словам, на улицы ежедневно выходят вдвое больше правоохранителей, чем обычно. Кроме того, за охраной общественного порядка следят недавно созданные для противодействия террористическим проявлениям специальные бронебойные группы.