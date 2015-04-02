Киевсовет расширил социальные гарантии для участников АТО

Соответствующий проект решения поддержал сегодня на заседании 81 депутат из 101, зарегистрированного в сессионном зале.

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Так, дети участников АТО будут иметь приоритетное право на зачисление в дошкольные коммунальные заведения, а также на бесплатное питание в этих заведениях и в школах по 11-й класс.

Кроме того, Киевсовет предусмотрел похороны за счет бюджета всех киевлян, погибших в ходе АТО. До этого такая норма распространялась только на лиц со статусом участников боевых действий.

Дополнительно также включено в перечень бесплатного лечения киевлян-участников АТО протезирование глаза.

Кроме того, сегодня депутаты приняли решение о создании единого реестра киевлян-участников АТО. За такое решение проголосовал также 81 депутат.

Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, который докладывал по этому проекту, отметил, что на сегодняшний день учет осуществляют различные структуры и подразделения городской власти, а единой базы нет.

Согласно принятому сегодня решению, единый реестр киевлян-участников АТО будет вести Департамент социальной политики КГГА.