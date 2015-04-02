В Киеве более 140 застроек, по которым возбуждены уголовные производства - депутат горсовета

И есть еще ряд застроек, которыми будут заниматься правоохранительные органы. В том числе речь идет об уникальной ландшафтной зоне Юрковица, рассказала депутат Киевсовета Елена Ескина в комментарии Громадське Радіо.

Комментируя конфликт со стрельбой из-за застройки Днепра, произошедший в Киеве вчера, Елена Ескина рассказала, что скандальный застройщик на Левобережной - это государственная компания «Укрбуд», но строительство выполняют другие предприятия. Ряд других предприятий с другими названиями. Среди них предприятия, которые зарегистрированы в оффшорных зонах.

"Кроме этого я знаю о конфликтах, по которым ко мне обращались. Это проспект Науки, 42, вул. Зверинецкая, 72, переулок Кленовый, 5... Булгакова, 12, - это, скорее всего, другой застройщик, застройка связана с другой компанией. Там вообще без документов на землю строится высотка. Это может квалифицироваться как самовольное строительство. Такая ситуация и на Жилянской, 120 б. Там тоже тот же застройщик. Там тоже был снесен противоправно памятник. По факту уничтожения памятника было открыто уголовное дело. ОСМД было создано, уже когда эта достопримечательность была уничтожена. Без надлежащего комплекта документов оно начало возводить многоэтажку", - говорит Ескина.

Читайте такжеВ Киеве стреляли во время акции против новостройки, пострадал один человекВсе эти вопросы должны быть решены исключительно в правовой плоскости. Но были случаи бездействия правоохранительных органов в этих вопросах, - отметила Елена Ескина.

Напомним, в Днепровском районе Киева 1 апреля во время протеста против застройки берега Днепра произошел инциндент.

Протестующие требовали прекращения строительства. На строительной площадке раздались выстрелы, пострадал милиционер. Правоохранители на месте конфликта задержали 9 человек, у одного из них изъято оружие. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.