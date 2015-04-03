В Киеве запустили онлайн-сервис для отслеживания движения маршруток

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" запустило маршрутки с GPS-приемниками. Теперь движения наземного общественного транспорта можно отслеживать в интернете.

Ознакомиться с GPS-данным движения маршруток можно на сайте "Киевпастранса" в разделе "Транспорт онлайн", сообщает ТСН. . Услуга работает при поддержке сервиса EasyWay. Читайте такжеВ Киеве уменьшают количество автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах GPS-приемниками оборудовано 27 маршрутов: №150 ул. Милославская - ул. Индустриальная №155 ст. м. "Петровка" - Кольцевая дорога №157 (21) ст. м. "Петровка" - ул. Бальзака №165 (7) пл. Победы - Львовская площадь №166 (23) пл. Лукьяновская - ул. Стеценко №179 (31) ст. м. "Политехнический институт" - ул. Татарская №181 (18+7) Железнодорожный вокзал - пл. Тараса Шевченко №182 (26) ст. м. "Нивки" - пр. Свободы №193 пл. Ленинградская - ж/м Корчеватое №208 (56Д) ст. м. "Голосеевская" - Универсам "Беличи" №209 (38) ст. м. "Дворец Украина" - ул. Академика Вильямса №211 ДВРЗ - пл. Московская №212 ст. м. "Лыбидская" - ул. Академика Заболотного №215 ул. Луначарского - ул. Петра Запорожца №220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая №221 ст. м. "Дарница" - ул. Милославская №225 (45) ст. м. "Дарница" - ст. м. "Харьковская" №234 (105) ст. м. "Петровка" - пр. Алишера Навои №239 (17) ст. м. "Шулявская" - ст. м. "Лыбидская" №249 (49) ст. м. "Левобережная" - Железнодорожная платформа "Левый берег" №425 (87) ул. Луначарского - ст. м. "Осокорки" №457 ст. м. "Лыбидская" - ул. Павла Грабовского №474 (104Д) ст. м. "Харьковская" - с. Бортничи №537 (32) ст. м. "Нивки" - пл. Шевченко №548 ст. м. "Выставочный центр" - ул. Метрологическая №550 ул. Кадетский Гай - пр. Маяковского №586 (6) пл. Тараса Шевченко - ст. м. "Лукьяновская".

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