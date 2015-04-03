В Киеве запустили онлайн-сервис для отслеживания движения маршруток

10:43, 03 апреля 2015
Киев
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Коммунальное предприятие "Киевпастранс" запустило маршрутки с GPS-приемниками. Теперь движения наземного общественного транспорта можно отслеживать в интернете.

теперь движения наземного общественного транспорта можно отслеживать в интернете / УНИАН

Ознакомиться с GPS-данным движения маршруток можно на сайте "Киевпастранса" в разделе "Транспорт онлайн", сообщает ТСН. . Услуга работает при поддержке сервиса EasyWay. 

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GPS-приемниками оборудовано 27 маршрутов:

№150 ул. Милославская - ул. Индустриальная

№155 ст. м. "Петровка" - Кольцевая дорога

№157 (21) ст. м. "Петровка" - ул. Бальзака

№165 (7) пл. Победы - Львовская площадь

№166 (23) пл. Лукьяновская - ул. Стеценко

№179 (31) ст. м. "Политехнический институт" - ул. Татарская

№181 (18+7) Железнодорожный вокзал - пл. Тараса Шевченко

№182 (26) ст. м. "Нивки" - пр. Свободы

№193 пл. Ленинградская - ж/м Корчеватое

№208 (56Д) ст. м. "Голосеевская" - Универсам "Беличи"

№209 (38) ст. м. "Дворец Украина" - ул. Академика Вильямса

№211 ДВРЗ - пл. Московская

№212 ст. м. "Лыбидская" - ул. Академика Заболотного

№215 ул. Луначарского - ул. Петра Запорожца

№220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая

№221 ст. м. "Дарница" - ул. Милославская

№225 (45) ст. м. "Дарница" - ст. м. "Харьковская"

№234 (105) ст. м. "Петровка" - пр. Алишера Навои

№239 (17) ст. м. "Шулявская" - ст. м. "Лыбидская"

№249 (49) ст. м. "Левобережная" - Железнодорожная платформа "Левый берег"

№425 (87) ул. Луначарского - ст. м. "Осокорки"

№457 ст. м. "Лыбидская" - ул. Павла Грабовского

№474 (104Д) ст. м. "Харьковская" - с. Бортничи

№537 (32) ст. м. "Нивки" - пл. Шевченко

№548 ст. м. "Выставочный центр" - ул. Метрологическая

№550 ул. Кадетский Гай - пр. Маяковского

№586 (6) пл. Тараса Шевченко - ст. м. "Лукьяновская".

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