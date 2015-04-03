В Киеве запустили онлайн-сервис для отслеживания движения маршруток
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" запустило маршрутки с GPS-приемниками. Теперь движения наземного общественного транспорта можно отслеживать в интернете.
Ознакомиться с GPS-данным движения маршруток можно на сайте "Киевпастранса" в разделе "Транспорт онлайн", сообщает ТСН. . Услуга работает при поддержке сервиса EasyWay.
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GPS-приемниками оборудовано 27 маршрутов:
№150 ул. Милославская - ул. Индустриальная
№155 ст. м. "Петровка" - Кольцевая дорога
№157 (21) ст. м. "Петровка" - ул. Бальзака
№165 (7) пл. Победы - Львовская площадь
№166 (23) пл. Лукьяновская - ул. Стеценко
№179 (31) ст. м. "Политехнический институт" - ул. Татарская
№181 (18+7) Железнодорожный вокзал - пл. Тараса Шевченко
№182 (26) ст. м. "Нивки" - пр. Свободы
№193 пл. Ленинградская - ж/м Корчеватое
№208 (56Д) ст. м. "Голосеевская" - Универсам "Беличи"
№209 (38) ст. м. "Дворец Украина" - ул. Академика Вильямса
№211 ДВРЗ - пл. Московская
№212 ст. м. "Лыбидская" - ул. Академика Заболотного
№215 ул. Луначарского - ул. Петра Запорожца
№220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая
№221 ст. м. "Дарница" - ул. Милославская
№225 (45) ст. м. "Дарница" - ст. м. "Харьковская"
№234 (105) ст. м. "Петровка" - пр. Алишера Навои
№239 (17) ст. м. "Шулявская" - ст. м. "Лыбидская"
№249 (49) ст. м. "Левобережная" - Железнодорожная платформа "Левый берег"
№425 (87) ул. Луначарского - ст. м. "Осокорки"
№457 ст. м. "Лыбидская" - ул. Павла Грабовского
№474 (104Д) ст. м. "Харьковская" - с. Бортничи
№537 (32) ст. м. "Нивки" - пл. Шевченко
№548 ст. м. "Выставочный центр" - ул. Метрологическая
№550 ул. Кадетский Гай - пр. Маяковского
№586 (6) пл. Тараса Шевченко - ст. м. "Лукьяновская".