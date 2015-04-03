В "Блоке Порошенко" предлагают изменить законы о восстановлении райсоветов в Киеве

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Как сообщал УНИАН, в Киевсовете поддержали решение о восстановлении райсоветов в столице. На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития был принят к рассмотрению проект решения об управлении местными районными советами.

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Проектом предусматривается состав депутатского корпуса в количестве по 46 человек в Голосеевском, Печерском, Подольском и Шевченковском райсовете; 54 депутата - в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Святошинском и Соломенском райсоветах.

В проекте указано, что выборы в столичные райсоветы пройдут вместе со следующими очередными местными выборами.