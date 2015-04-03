Под Кабмином жгли шины, одного мужчину задержали

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве.

"В рамках незапланированной акции протеста у стен Кабинета министров неизвестные подожгли шины. Для прекращения противоправных действий вмешались правоохранители. По подозрению в совершении правонарушения милиционерам удалось задержать мужчину, 1983 года рождения, которого идентифицировали на записях видеокамер группы документирования. Его личность установлена. Он доставлен в Печерское райуправление для выяснения обстоятельств происшествия. Двух его подельников разыскивают", - сообщили в ОСО.

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На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос правовой квалификации правонарушения.

Ситуация возле здания Кабмина урегулирована.