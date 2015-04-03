Киев за неделю перед Пасхой засыпет снегом

По прогнозу Гидрометцентра, на выходных и в начале следующей недели в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий и осадки в виде дождя и снега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Учитывая прогноз погоды, предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» находятся в усиленном дежурном режиме. Круглосуточно обеспечено патрулирование улично-дорожной сети столицы, уверяют в КГГА. Читайте такжеНа выходных в Украине будет холодно, пройдет мокрый снег Посменно в режиме чрезвычайной ситуации работают 136 единиц снегоуборочной техники, 63 бригады, 376 человек. Предприятия «Киевавтодора» обеспечены в необходимом количестве горюче-смазочными и противогололедными материалами, подчеркивается в сообщении.

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