Киев за неделю перед Пасхой засыпет снегом
15:15, 03 апреля 2015Киев
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По прогнозу Гидрометцентра, на выходных и в начале следующей недели в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий и осадки в виде дождя и снега.
В режиме чрезвычайной ситуации будет работать снегоуборочная техника / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Учитывая прогноз погоды, предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» находятся в усиленном дежурном режиме. Круглосуточно обеспечено патрулирование улично-дорожной сети столицы, уверяют в КГГА.
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Посменно в режиме чрезвычайной ситуации работают 136 единиц снегоуборочной техники, 63 бригады, 376 человек.
Предприятия «Киевавтодора» обеспечены в необходимом количестве горюче-смазочными и противогололедными материалами, подчеркивается в сообщении.
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