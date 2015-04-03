СМИ: Связанная с экс-регионалом компания строит высотки на земле, выделенной под церковь

Об этом говорится в расследовании программы Радио Свобода и Первого Национального «Схемы».

Земельный участок площадью 0,9 гектара на проспекте Космонавта Комарова, 46 предоставили в аренду Украинской православной церкви Киевского патриархата в 2003 году для строительства культового сооружения и одноэтажной производственной базы. Зато сейчас компания «Интергал-Буд» возводит там жилой комплекс и продает квартиры, говорится в сюжете.

Читайте такжеВ Киеве более 140 застроек, в отношении которых возбуждены уголовные производства - депутат горсоветаВ Государственной архитектурно-строительной инспекции подтвердили, что жилой комплекс возводится без соответствующих документов. «Было установлено, что ведется строительство двух крупных многоэтажных жилых домов, что фактически не соответствует целевому назначению земельного участка, градостроительным условиям и ограничениям и разрешения, изданном по этому адресу», - сообщила Ольга Туний, руководитель пресс-службы Государственной архитектурно-строительной инспекции.

В компании «Интергал-Буд» заявили, что предоставят ответ на журналистский запрос в течение 30 дней, а глава информационного управления УПЦ КП архиепископ Евстратий - что о строительстве на Комарова, 46 слышит впервые.