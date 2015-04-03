К терактам возле банков в Киеве могут быть причастны спецслужбы России - СБУ

Как сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Facebook, по одной из версий, преступление совершено по заданию спецслужб России с целью дестабилизации общественной ситуации в Киеве.

"2 апреля следственным отделом Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений по фактам взрыва в Соломенском и минировании в Шевченковском районах Киева. Их квалифицировано как террористический акт по ч. 1 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Также в СБУ отметили, что по решению прокуратуры Киева преступления будут расследоваться в одном производстве. С целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств уголовного производства относительно подготовки и совершения взрыва создана оперативно-следственная группа, в которую вошли сотрудники СБУ, МВД и прокуратуры.

Всеми правоохранительными органами Киевщины в усиленном режиме осуществляются контртеррористические и контрразведывательные меры для установления и привлечения виновных к уголовной ответственности, подчеркнули в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в 4 часа утра произошел взрыв возле банка на улице Борщаговской. По предварительной информации правоохранителей, сработало неустановленное взрывное устройство.

Кроме того, 2 апреля возле банка на проспекте Победы был обнаружен и обезврежен подозрительный предмет - металлическая банку, перемотанная черной изолентой. С помощью робота-сапера найден предмет поместили в специальную емкость и обезвредили.