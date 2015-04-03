В Киеве откроют 200 киосков с хлебом по 4-5 гривень - Кличко
19:32, 03 апреля 2015Киев
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До 2016 года количество таких киосков возрастет до двухсот.
Киосков с социальным хлебом в Киеве должно быть 200 - Кличко / Фото УНИАН
"Мы заключили соглашение с КП "Киевхлеб" по социальному хлебу. До конца года киосков с социальным хлебом в Киеве должно быть 200", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских каналов, передает ТСН.
Мэр отметил, что цена на хлеб будет фиксированная - в районе 4-5 гривень.
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Сейчас в Киеве работает двадцать киосков по продаже социального хлеба.
Напомним, в феврале Кличко уже обещал открыть в столице 200 кисков с социальным хлебом до конца года. Тогда таких киосков в Киеве было 2.
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