В Киеве откроют 200 киосков с хлебом по 4-5 гривень - Кличко

19:32, 03 апреля 2015
Киев
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До 2016 года количество таких киосков  возрастет до двухсот.

Фото УНИАН

"Мы заключили соглашение с КП "Киевхлеб" по социальному хлебу. До конца года киосков с социальным хлебом в Киеве должно быть 200", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских каналов, передает ТСН.

Мэр отметил, что цена на хлеб будет фиксированная - в районе 4-5 гривень.

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Сейчас в Киеве работает двадцать киосков по продаже социального хлеба.

Напомним, в феврале Кличко уже обещал открыть в столице 200 кисков с социальным хлебом до конца года. Тогда таких киосков в Киеве было 2.

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