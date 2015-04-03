В Киеве будут строить детсады на принципах государственно-частного партнерства

Киевская городская власть расширяет сеть дошкольных учебных заведений путем строительства частных детских садов на принципах государственно-частного партнерства, что позволит частично решить проблему с нехваткой мест в детсадах Киева.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов во время подписания инвестиционного договора о строительстве детского дошкольного заведения по ул. Старонаводницкой, 2-20 в Печерском районе столицы, передает пресс-служба КГГА.

«В последние годы очередь в детсады выросла почти вдвое - сейчас в ней зарегистрировано 12 тысяч детей. И строительство частных детсадов за средства инвесторов - это один из вариантов решения этой проблемы. Ведь таким образом мы сможем разгрузить очередь в государственных детсадах за счет тех детей, чьи родители в состоянии платить за их обучение», - сказал он.

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По словам Игоря Никонова, согласно условиям подписанного договора победитель конкурса - ООО «ГАМАИНВЕСТ» - обязуется в срок не более трех лет построить детсад общей площадью 1200 кв. м, который будет рассчитан минимум на 150 детей.

«Кроме того, инвестор должен уплатить в городской бюджет 7 млн грн. Эти средства пойдут на восстановление возвращенных в коммунальную собственность детсадов», - добавил он.

Первый заместитель председателя КГГА также отметил, что в ближайшее время будет объявлено проведение еще трех инвестиционных конкурсов на строительство частных детсадов в Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах.

Справка:

Ориентировочная стоимость строительства проекта - 28,9 млн грн. Площадь земельного участка с целевым назначением под строительство детского сада - 0,6 га. По проекту трехэтажное здание должно вмещать до 150 детей в общих группах и еще 60 - в краткосрочных. Кроме здания учреждения, на территории должны быть размещены спортивные и игровые площадки.