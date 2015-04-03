Новым главой Печерского суда избрали Руслана Козлова

Заместителями новоизбранного председателя стали Олег Белоцерковец и Светлана Смык.

Сегодня, 3 апреля, председателем Печерского районного суда города Киева избрали Руслана Козлова. Заместителями новоизбранного председателя суда стали Олег Белоцерковец и Светлана Смык, сообщает ZN.ua. Ранее председателем Печерского суда была Светлана Смык. Руслан Козлов работает в Печерском суде Киева с 12 января 2007 года. Читайте такжеАваков: надо закрыть Печерский суд и снести его, как Бастилию 20 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости расформирования Печерского суда, учитывая риски и последствия "печерского правосудия".

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