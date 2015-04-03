Новым главой Печерского суда избрали Руслана Козлова
21:23, 03 апреля 2015Киев
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Заместителями новоизбранного председателя стали Олег Белоцерковец и Светлана Смык.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Сегодня, 3 апреля, председателем Печерского районного суда города Киева избрали Руслана Козлова.
Заместителями новоизбранного председателя суда стали Олег Белоцерковец и Светлана Смык, сообщает ZN.ua.
Ранее председателем Печерского суда была Светлана Смык. Руслан Козлов работает в Печерском суде Киева с 12 января 2007 года.
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20 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости расформирования Печерского суда, учитывая риски и последствия "печерского правосудия".
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