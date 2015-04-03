В центре Киева обнаружили 500-килограммовую авиационную бомбу
22:43, 03 апреля 2015Киев
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Сегодня специалистами 1 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины при обследовании строительной площадки по проспекту Правды в Киеве возле жилых домов выявлено 500-килограммовую авиационную бомбу и реактивный снаряд 88 калибра.
Специалисты ГСЧС обнаружили 500-килограммовую авиационную бомбу в центре Киева / joinfo.ua
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Под руководством представителя Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины бомбу и снаряд загрузили на спецсредство и вывезли на специальный полигон для дальнейшего уничтожения.
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