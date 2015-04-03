В центре Киева обнаружили 500-килограммовую авиационную бомбу

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Под руководством представителя Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины бомбу и снаряд загрузили на спецсредство и вывезли на специальный полигон для дальнейшего уничтожения.

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