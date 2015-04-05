"Французская весна" в столице открылась лазерным шоу на фасаде Софии Киевской

Фестиваль открылся световым шоу "Я - мечта". На фасаде Софии Киевской в мозаичных картинках показали главные события и символы революции Достоинства, а также события, которые потрясли Украину за прошедший год.

Справка УНИАН. "Французская весна" - ежегодный фестиваль французской культуры в городах Украины, который проходит каждый апрель. Фестиваль предлагает разнообразную программу в области изобразительного искусства, кино, литературы, музыки и других отраслей культуры. Проводится Французским культурным центром, Альянс Франсез и Посольством Франции на Украине с 2004 года.