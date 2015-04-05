"Французская весна" в столице открылась лазерным шоу на фасаде Софии Киевской
11:00, 05 апреля 2015Киев
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В субботу, 4 апреля, в центре Киева на Софийской площади состоялось открытие 12-го фестиваля "Французская весна".
Открытие "Французской весны" в Киеве / facebook.com/kondratieva.o
Фестиваль открылся световым шоу "Я - мечта". На фасаде Софии Киевской в мозаичных картинках показали главные события и символы революции Достоинства, а также события, которые потрясли Украину за прошедший год.
Справка УНИАН. "Французская весна" - ежегодный фестиваль французской культуры в городах Украины, который проходит каждый апрель. Фестиваль предлагает разнообразную программу в области изобразительного искусства, кино, литературы, музыки и других отраслей культуры. Проводится Французским культурным центром, Альянс Франсез и Посольством Франции на Украине с 2004 года.
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