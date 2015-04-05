В Киеве на станции метро "Лыбедская" человек упал под поезд

15:44, 05 апреля 2015
Киев
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В Киеве на станции метро "Лыбедская" под вагон упал пассажир, движение  ограничено.

aboregen.com

Об этом сообщает 112.ua.

Согласно сообщению, в метро объявляют, что под вагон упал пассажир.

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По данным администрации метро, движение по станции ограничено.

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