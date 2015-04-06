Мэр Киева Кличко ушел в отпуск, вернется на Пасху
11:27, 06 апреля 2015Киев
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Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко ушел в отпуск на полторы недели и вернется к работе 12 апреля.
Кличко ушел в отпуск / kiev.klichko.org
Соответствующее распоряжение мэра о его отпуске №173 обнародован на официальном сайте столичной власти.
Читайте такжеКличко требует от председателей РГА немедленно лично выезжать на конфликтные объекты строительства«По согласованию с президентом Украины отбываю в отпуск, по семейным обстоятельствам, без сохранения заработной платы сроком 9 календарных дней - с 03 по 11 апреля 2015 года», - говорится в документе.
Согласно с распоряжением, на время отпуска Кличко его обязанности как председателя КГГА будет исполнять первый заместитель Игорь Никонов.
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