Сегодня началось народное голосование за лучшие проекты памятников Евромайдану
На конкурсе представлено всего 148 представлений.
Сегодня началось народное голосование за лучшие проекты международного открытого конкурса на обновление общественного пространства центрального ядра Киева с мемориализацией событий Революции достоинства «Территория достоинства».
Как сообщает пресс-служба Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, продлится голосование до 1 мая.
Проголосовать за проекты можно по ссылке: http://demos.org.ua/ (регистрация на сайте через Facebook).
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На конкурсе представлены в целом 148 представлений. Проекты представлены в 4-х номинациях: общественное пространство Майдана и центрального ядра Киева - 29 проектов; мемориализация событий Революции достоинства и увековечение памяти Героев Небесной сотни - 86 проектов; международный культурный центр «Украинский дом на Европейской площади» - 9 проектов; многофункциональный музейный комплекс "Музей Майдана/Музей свободы" - 24 проекта.
Результаты народного голосования будут представлены жюри конкурса.
Как напомнили в КГГА, толчком к проведению конкурса стал общественный запрос на преобразование пространства в центре столицы, где проходили события Революции достоинства, в место, которое бы стало не только символом прошлого, но и отражением новых смыслов, направленных в будущее.
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Заказчиком конкурса является Департамент градостроительства и архитектуры КГГА, организаторами - КГГА и Министерство культуры Украины.