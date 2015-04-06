Сегодня началось народное голосование за лучшие проекты памятников Евромайдану

Сегодня началось народное голосование за лучшие проекты международного открытого конкурса на обновление общественного пространства центрального ядра Киева с мемориализацией событий Революции достоинства «Территория достоинства».

Как сообщает пресс-служба Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, продлится голосование до 1 мая.

Проголосовать за проекты можно по ссылке: http://demos.org.ua/ (регистрация на сайте через Facebook).

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На конкурсе представлены в целом 148 представлений. Проекты представлены в 4-х номинациях: общественное пространство Майдана и центрального ядра Киева - 29 проектов; мемориализация событий Революции достоинства и увековечение памяти Героев Небесной сотни - 86 проектов; международный культурный центр «Украинский дом на Европейской площади» - 9 проектов; многофункциональный музейный комплекс "Музей Майдана/Музей свободы" - 24 проекта.

Результаты народного голосования будут представлены жюри конкурса.

Как напомнили в КГГА, толчком к проведению конкурса стал общественный запрос на преобразование пространства в центре столицы, где проходили события Революции достоинства, в место, которое бы стало не только символом прошлого, но и отражением новых смыслов, направленных в будущее.

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Заказчиком конкурса является Департамент градостроительства и архитектуры КГГА, организаторами - КГГА и Министерство культуры Украины.