Киевские власти решили легализировать незаконные парковки

Владельцы нелегальных автостоянок могут легализировать свои парковки, заключив договор с КП «Киевтранспарксервис» и уплатив все предусмотренные налоги в бюджет Киева.

Об этом УНИАН сообщил директор коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Владимир Першин.

"Предприниматели, которые работают незаконно, могут легализовать автостоянку путем заключения договора с КП и, соответственно, уплаты всех налогов в городской бюджет", - сообщил он.

При этом Першин подчеркнул, что в случае отказа предпринимателей работать в рамках действующего законодательства незаконные парковки подлежат ликвидации.

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"Если соответствующая документация не предоставляется в установленный срок, то согласно законодательству мы имеем право на ликвидацию, полный снос такой автостоянки", - сообщил Першин и добавил, что на сегодня уже вынесено 4 таких предписания. Общее количество незаконных автостоянок в Киеве, по его словам, варьируется в рамках 220 объектов.

Также директор «Киевтранспарксервиса» отметил, что на данный момент коммунальное предприятие совместно с органами правопорядка принимает активные меры, направленные на выявление теневых парковок и приведение их деятельности в соответствие с нормами закона.

"Мы обратились в правоохранительные органы, прокуратуру и КП «Благоустрий» Департамента земельных ресурсов г. Киева с просьбой проверить законность размещения и эксплуатации парковок, целевое назначение использования земельных участков, на которых находятся платные места для парковки транспортных средств, а также при обнаружении нарушений принять соответствующие меры по привлечению к ответственности нарушителей", - резюмировал Першин.

Как сообщал УНИАН, ранее Першин заявил, что из-за незаконных парковок, которые действуют на самовольно занятых предпринимателями земельных участках, бюджет Киева ежегодно теряет более 25 млн грн. Также, по его словам, задолженность арендаторов парковочных мест перед коммунальным предприятием «Киевтранспарксервис» за 2014 год и январь 2015 года превышает 2,2 млн грн.