В центре Киева появился новый троллейбусный маршрут

Сегодня в центре Киева открылся новый троллейбусный маршрут - №40к.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что работа нового троллейбусного маршрута организована «по результатам обследования пассажиропотока и с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров в центре столицы».

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Трасса нового троллейбусного маршрута №40к «Улица Кадетский гай - ул. Ивана Пулюя - ул. Федора Эрнста - ул. Народного ополчения - ул. Воздухофлотский - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Ивана Федорова - ул. Большая Васильковская - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Саксаганского - ул. Жилянская».

Как сообщили в КП «Киевпастранс», троллейбусный маршрут №40к будет курсировать в рабочие дни.