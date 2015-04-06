В Киеве из-за угрозы взрыва закрыли станцию метро "Золотые ворота"

Как сообщили УНИАН в отдел связей с общественностью ГУ МВД в г .Киеве, анонимное сообщение поступило на линию "102" около 21.00.

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Сейчас станция закрыта на вход и выход, а также - переход на станцию "Театральная".

Поезда курсируют без остановок. На месте происшествия работают кинологические и взрыво-технические службы.