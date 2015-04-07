Сообщения о минировании киевского метро оказались ложными

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метро.

"Все станции открыты. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Доброй всем ночи!", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 6 апреля была закрыта станция метро "Золотые Ворота" в Киеве из-за сообщения о минировании.

После чего милиция Киева также была задействована в проверке сообщения о минировании станций "Дворец спорта" и "Крещатик", а также пересадочных узлов на "Площадь Льва Толстого" и "Майдан Незалежности".