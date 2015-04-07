Новые патрульные полицейские появятся на улицах Киева уже через два месяца - Аваков

"Еще два месяца обучения и на улицы Киева начнут выходить новые патрульные полицейские. Реформа идет дальше - и мы продолжаем процесс по стране и - начинаем набор новых патрульных сразу в трех городах страны - Одесса, Львов, Харьков", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНовые патрули МВД выйдут на автодороги Киева в июне

По его словам, прием заявок на конкурсный набор в новую патрульную полицию стартует в Одессе - с 20 апреля, во Львове - с 27 апреля, в Харькове - с 5 мая.

"В ближайшую пятницу в Одессе будем иметь честь в присутствии Президента Украины представить новый концепт безопасности города, где важнейший компонент - работа новой патрульной полиции!", - пишет министр.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков уже сообщил, что министерство начинает создавать новую патрульную службу вместо ГАИ, желающие работать в патрульной полиции Киева уже могут подавать заявки.

Как сообщал УНИАН, Сотрудники нового патрульной полиции Киева будут получать заработную плату в размере 6-8 тысяч гривен.