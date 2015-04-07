Заместитель Кличко протестировал новые троллейбусы: посидел за рулем и в инвалидном кресле (фото)

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов провел рабочую поездку в троллейбусное ДЕПО №2 и посетил презентацию новых троллейбусов.

Никонов подчеркнул, что введение на маршрутах Киева энергосберегающего, экологически чистого и наиболее экономного вида транспорта - троллейбусов - является стратегическим направлением деятельности столичной власти. Именно поэтому необходимо увеличить их количество как минимум на 100 единиц.

Читайте такжеНа Троещине появятся новые троллейбусы

«Сегодня мы выпускаем на маршрут четыре новых троллейбуса большой вместимости отечественного производства. Несколько недель назад на маршруты уже вышло шесть единиц подвижного состава. В общем, в рамках кредита Европейского банка реконструкции и развития до конца 2015 года Киев получит 66 троллейбусов», - сказал Никонов.

Открывая новый троллейбусный маршрут № 28, который будет курсировать от проспекта Свободы до станции метро «Лукьяновская», Игорь Никонов добавил, что в этом году планируется запустить еще три троллейбусных маршрута.

«Кроме того, мы сейчас изучаем вопрос о строительстве новых троллейбусных линий, особенно на левом берегу Киева», - добавил он.

Первый заместитель председателя КГГА также заверил, что все троллейбусы, которые появятся на столичных маршрутах, обязательно будут оборудованы низким полом: «Такой транспорт очень комфортный для пожилых людей, мам с колясками, а также для людей с ограниченными возможностями».