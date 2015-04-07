СБУ изымает серверы крупного регистратора NIC.UA из-за сайтов сепаратистов

Об этом представители компании сообщили в Twitter: «Сейчас госорганы изымают наши хостинг-серверы из дата-центра, из-за этого у многих возникли проблемы с хостингом. Будем держать вас в курсе».

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Позднее компания пообещала, что с сайтами клиентов проблем быть не должно: «Домены работают и будут работать исправно», сообщает ain.ua.

Сайты, которые использовали хостинг, уже недоступны.

Как удалось узнать, силовики пока никак не объясняли такие действия. Правоохранители пришли искать серверы компании в киевские дата-центра компаний «Датагруп», «Мирохост» и «НетАссист».

Правда, найти серверы NIC.UA в «Мирохосте» им не удалось. «К нам с утра пришел следователь с определением суда. Но у нас не располагается оборудование NIC.UA, так что они ничего не нашли и уехали», — рассказал Александр Ольшанский, президент «Интернет Инвест».

Как рассказал директор компании Андрей Хветкевич, основное оборудование размещалось в дата-центре «Датагруп». Изъятие проводится по решению суда, однако ни руководству дата-центров, ни представителям компании его не показывали.

«Мы пытаемся выяснить, что происходит. Неофициально я слышал, что это связано с тем, что у нас были зарегистрированы домены каких-то сепаратистских сайтов. При том, что мы обычно всегда согласно законодательству регулярно блокируем такие ресурсы, недавно, к примеру, заблокировали Губарев.инфо», — отметил Хветкевич. Больше информации, по его словам, можно будет узнать, когда «Датагруп» предоставит акт об изъятии оборудования.

«Если говорить коротко, оборудование изъяли за дело. В профильных рассылках эти сайты обсуждали еще с лета», — отметил Максим Тульев, глава «НетАссист», где в том числе проводилось изъятие оборудования компании.

Согласно тексту определения Печерского суда (имеется в распоряжении редакции), обыск и изъятие проводятся в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса. В Департамент контрразведывательной защиты в сфере IT СБУ пришло письмо об интернет-ресурсах, которые содержат призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины.

Из определения понятно, что речь идет о сайтах slv.org.ua, nahnews.com.ua, slavgromada.wordpress.com и других (сейчас недоступны). Следователи в ходе проведения оперативных действий установили, что эти домены зарегистрировала NIC.UA. Обыск проводился «с целью выявления и фиксации ведомостей об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения».

Судья установил, что в помещении может содержаться серверное оборудование и другая техника, содержащая ведомости, которые могут быть использованы как доказательства в деле. Судя по тексту документа, часть ходатайства следователя касалась «изъятия денежных средств, полученных преступным путем», но в ней суд отказал, дал разрешение только на изъятие техники, документации и т.д.