Участники АТО могут бесплатно ездить в метро только по удостоверению участника боевых действий

Право на бесплатный проезд в метро участники антитеррористической операции могут реализовать только по предъявлению удостоверения участника боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее разъяснение предоставили сегодня на пресс-конференции первый заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Валерий Гавриленко и старший инспектор по организации документального обеспечения по льготному проезду Татьяна Роженко.

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По словам Гавриленко, в последнее время в метрополитене произошло несколько связанных с этим правом конфликтных ситуаций. В частности, люди показывали контролерам в метро справки об участии в АТО, и на основании этих документов хотели бесплатно воспользоваться услугой, а когда работник метро просил показать удостоверение, начинался конфликт.

Как подчеркнул Гавриленко, метрополитеновцы, как и все граждане Украины, очень уважительно относятся к участникам АТО. Но, отметил он, согласно законодательству, справка не подтверждает статус льготника и соответственно не дает человеку права на бесплатный проезд.

«По каким причинам люди не получили удостоверения - это другой вопрос, но законом прописано именно так. И возникает конфликтная ситуация. Мы получили разъяснения по этому поводу Департамента социальной политики КГГА - и там нам подтвердили, что удостоверение дает право на бесплатный проезд в транспорте», - отметил представитель руководства метрополитена.

Гавриленко подчеркнул, что метрополитен не имеет права самостоятельно устанавливать правила пропуска пассажиров и признавать какие-то документы.

В свою очередь Роженко пояснила, что основанием для предоставления льгот участникам АТО является удостоверение с надписью: «Участник боевых действий», которое утверждено постановлением Кабинета министров Украины.

По ее словам, законом о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты установлено, кто именно является участниками боевых действий, это, в том числе лица, которые принимали участие в антитеррористических операциях.

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Указанное выше постановление Кабинета министров было принято в 1994 году.

«То есть, еще те участники боевых действий, которые в то время участвовали в боевых действиях, также пользуются льготами на основании этого удостоверения. Те лица, которые сейчас участвуют в АТО, когда получат это удостоверение, смогут подтверждать свой статус на основании исключительно этого документа», - подчеркнула Роженко.

Гавриленко сообщил, что во избежание в дальнейшем конфликтных ситуаций метрополитен на минувшей неделе обратился к Национальной гвардии Украины и Министерству обороны с просьбой довести до сведения личного состава, что именно удостоверение дает право на льготный проезд.