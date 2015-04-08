Прокуратура открыла еще одно дело в связи с пожаром в "Жовтне"

Об этом сообщает сайт ведомства.

Производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Проведение досудебного расследования порученного следственном отделом Подольского райуправления МВД в Киеве.

"Одновременно по факту возникновения пожара в кинотеатре "Жовтень" продолжается расследование в отношении должностных лиц ООО "Киноман" и столичного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям за ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность)", - подчеркнули в прокуратуре.

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Как известно, поздно вечером 29 октября 2014 года произошел пожар в кинотеатре "Жовтень". Огнем уничтожена крыша на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших не было.

Ущерб от пожара оценивают в 7 миллионов гривен.

1 ноября глава МВД Арсен Аваков сообщил, что милиция задержала двух человек, которые подожгли зал кинотеатра "Жовтень".